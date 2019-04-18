«Челси» вышел в полуфинал ЛЕ, несмотря на три гола «Славии» в ответной игре

В ответном матче 1/4 финала Лиги Европы лондонский «Челси» принимал пражскую «Славию». Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.

«Челси» уже в середине первого тайма опережал соперника на три мяча — отличились форварды Педро Родригес и Оливье Жиру, а также защитник «Славии» Симон Дели, забивший в свои ворота.

На 26-й минуте хавбек гостей Томаш Соучек сократил разницу в счёте, однако практически сразу Педро во второй раз огорчил голкипера пражского клуба. После перерыва дубль оформил полузащитник «Славии» Петр Шевчик.

В первой игре «Челси» одержал победу со счётом 1:0. Таким образом, в полуфинал Лиги Европы вышла команда Маурицио Сарри, а «Славия» покинула турнир.

Соперником лондонцев в полуфинале будет «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне.