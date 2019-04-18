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«Челси» вышел в полуфинал ЛЕ, несмотря на три гола «Славии» в ответной игре

«Челси» вышел в полуфинал ЛЕ, несмотря на три гола «Славии» в ответной игре
Футбол / Лига Европы

В ответном матче 1/4 финала Лиги Европы лондонский «Челси» принимал пражскую «Славию». Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.

«Челси» уже в середине первого тайма опережал соперника на три мяча — отличились форварды Педро Родригес и Оливье Жиру, а также защитник «Славии» Симон Дели, забивший в свои ворота.

На 26-й минуте хавбек гостей Томаш Соучек сократил разницу в счёте, однако практически сразу Педро во второй раз огорчил голкипера пражского клуба. После перерыва дубль оформил полузащитник «Славии» Петр Шевчик.

В первой игре «Челси» одержал победу со счётом 1:0. Таким образом, в полуфинал Лиги Европы вышла команда Маурицио Сарри, а «Славия» покинула турнир.

Соперником лондонцев в полуфинале будет «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне.

Лига Европы. 1/4 финала. 2-й матч
18 апреля 2019, четверг. 22:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
4 : 3
Славия П
Прага, Чехия
1:0 – Родригес – 5, 2:0 – Дели – 9 (автогол), 3:0 – Жиру – 17, 3:1 – Соучек – 26, 4:1 – Родригес – 27, 4:2 – Шевчик – 51, 4:3 – Шевчик – 54
«Челси», что ты делаешь, прекрати!
Сначала не могли перестать забивать, теперь не могут перестать пропускать. Уже 4:3
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