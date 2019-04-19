Жена Макеева — о Паке: старики умирают от голода, а этот страдания испытал?

Светлана Макеева, жена защитника «Ротора» Евгения Макеева, известного по выступлениям за «Спартак», прокомментировала дачу показаний в суде по делу форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева директором департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денисом Паком.

«Страдания? Вы серьёзно? Теперь за потасовки сажают в тюрьму? Ежедневно в России умирают дети от рака. Умирают старики от голода. В регионах люди вынуждены выживать на 7 тысяч рублей. А этот страдания испытал?

Мы рабы в своей стране. До нас нет никому дела. С нас выжмут по-максимуму: налоги, ЖКХ, проезд и т. д. Единственные, кто у нас живёт и наслаждается, — это чиновники и все, кто сидит у рычагов правления нами всеми. Их семьи живут почему-то в Европе и дети учатся в Гарвардах. Но наши тупоголовые деграданты почему-то осуждают только футболистов за то, что они получают свою зарплату за свой нелёгкий труд. Неужели никому в голову не приходит, что вы защищаете тех, кто вас обворовывает? У меня нет слов от этой несправедливости. Народ, высуньте свои головы из земли! Посмотрите, кто вами правит!

Многие люди даже не понимают, что все эти новости с чеками и зарплатами проплачены в СМИ, чтобы всех отвлечь от главных проблем в нашей стране. Чтобы люди обсуждали всё это и кидали камни в Кокорина и Мамаева в то время, когда власть пишет новые законы. Ну и продолжайте, конечно же, жалеть бедолагу избитого», — написала Макеева в «Инстаграме».