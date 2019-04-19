Определились все участники 1/2 финала Лиги Европы

Завершились ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы. В следующий раунд плей-офф турнира вышли «Валенсия», лондонские «Челси» и «Арсенал», а также «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне.

Полуфинальные пары Лиги Европы

«Арсенал» — «Валенсия»

«Айнтрахт» — «Челси».

Первые матчи 1/2 финала Лиги Европы команды проведут 2 мая, ответные — 9 мая. Победители противостояний встретятся в финале, который пройдёт 29 мая в Баку на стадионе «Олимпийский».

Напомним, в четвертьфинале турнира «Валенсия» в двух матчах оказалась сильнее «Вильярреала» (3:1, 2:0), «Арсенал» дважды обыграл «Наполи» (2:0, 1:0), «Челси» одолел «Славию» из Праги (1:0, 4:3), «Айнтрахт» благодаря правилу гостевого гола обошёл лиссабонскую «Бенфику» (2:4, 2:0).