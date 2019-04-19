Четыре английских клуба вышли в полуфинал еврокубков впервые за 35 лет

Сразу четыре английских клуба вышли в полуфиналы еврокубков в текущем сезоне. Вслед за «Тоттенхэм Хотспур» и «Ливерпулем», которые продолжают борьбу за победу в Лиге чемпионов, в четвёрку сильнейших в Лиге Европы вышли «Арсенал» и «Челси».

Как сообщает Opta Sport, такого результата английские клубы не достигали с сезона-1983/84. Тогда «Ливерпуль» вышел в полуфинал Кубка чемпионов, «Манчестер Юнайтед» — Кубка обладателей кубков, а «Тоттенхэм Хотспур» и «Ноттингем Форест» — Кубка УЕФА. В итоге в том сезоне англичанам удалось выиграть два трофея: победы в своих турнирах одержали «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».

Напомним, в полуфиналах Лиги чемпионов сыграют «Барселона» — «Ливерпуль» и «Аякс» — «Тоттенхэм», а в Лиге Европы за путёвки в финал поборются «Челси» с «Айнтрахтом» и «Арсенал» с «Валенсией».