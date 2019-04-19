Чилич: не уверен, что жена разрешит мне играть до сорока лет

30-летний хорватский теннисист Марин Чилич рассказал о том, как тяжело входил в нынешний сезон, а также предположил, сколько еще времени будет продолжаться его карьера.



«Федерер играет в 38. Может и я буду выступать до сорока лет. Но я не знаю, разрешит ли мне это моя жена.



Сезон начался сложно. У меня были некоторые проблемы с коленом в Австралии. Хоть я и не снялся со своего последнего матча там, но испытывал ощутимые трудности. Я взял отпуск на пять недель, не играл ни в одном турнире до Дубая, В последних играх мне было немного больно. Чувствую, что мне нужно сыграть еще пару матчей, чтобы войти в хорошую форму.

Этот сезон ничем не отличается от любого предыдущего. Я стараюсь взять всё лучшее на грунте из того, что у меня было в предыдущие сезоны, и использовать это в нынешнем году», — приводит слова Чилича Tennis World USA.