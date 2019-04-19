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Педро: знали, что будет трудно, поскольку «Славия» — очень интересная команда

Педро: знали, что будет трудно, поскольку «Славия» — очень интересная команда
Футбол / Лига Европы

Нападающий лондонского «Челси» Педро Родригес прокомментировал победу со счётом 4:3 в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы с пражской «Славией». По итогам двух встреч английская команда вышла в полуфинал турнира.

«Нашей главной целью было попасть в полуфинал. Знали, что нас будет ждать трудная игра, поскольку «Славия» — очень интересная команда. Они используют высокий прессинг и задействуют много игроков возле штрафной. Понимали, что нам придётся хорошо постараться. Нам повезло открыть счёт, после чего мы проделали хорошую работу и вышли в полуфинал.

Теперь наша основная цель на конец сезона — завоевать трофей. Кроме того, нам нужно финишировать в топ-4 английской Премьер-лиги. Будем готовиться к этим матчам и постараемся выйти в финал», — приводит слова Педро пресс-служба УЕФА.

Определились все участники 1/2 финала Лиги Европы
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