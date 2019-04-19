«Ювентус» рассматривает вариант с продажей Пьянича за € 100 млн

Текущий сезон может стать последним в «Ювентусе» для Миралема Пьянича, сообщает Calciomercato.

По информации источника, «старая синьора» рассматривает вариант с продажей 29-летнего полузащитника, чтобы выручить средства на обновление состава и покупку новых игроков. В стане чемпиона Италии рассчитывают, что трансфер боснийца может пополнить клубный бюджет на сумму примерно в € 100 млн.

Пьянич перешёл в «Ювентус» летом 2016 года из «Ромы». Его трансфер обошёлся туринцам в € 32 млн. В нынешнем сезоне на клубном уровне футболист принял участие в 39 матчах, отметился 4 результативными ударами и 6 голевыми передачами. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года. Ранее боснийский хавбек также выступал за «Метц» и «Лион».