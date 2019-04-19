Сарри: не хочу играть в финале Лиги Европы, хочу выиграть его

Главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри дал комментарий после победы со счётом 4:3 в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы с пражской «Славией». По итогам двух встреч английская команда вышла в полуфинал турнира, где сыграет с «Айнтрахтом» из Франкфурта-на-Майне.

«Мы очень хорошо играли в первой половине, действительно очень хорошо. Как обычно в последние два месяца, наша команда очень плохо начала второй тайм. Нужно найти решение этой проблемы. Возможно, в конце первой половины мы думали, что уже вышли в полуфинал, но это было не так.

Конечно, мы рады, поскольку выйти в полуфинал Лиги Европы непросто. В следующем раунде плей-офф нам точно будет трудно. Нужно хорошо подумать о полуфинальных матчах и досконально изучить соперника, чтобы пройти дальше. Хотим выиграть турнир, но знаем, что это будет сложно.

«Айнтрахт» — отличная команда, за которую выступает замечательный нападающий Лука Йович. В другом полуфинале тоже встретятся две хорошие команды. Для меня очень важно выйти в финал. Сейчас я не хочу играть в финале. Я хочу выиграть финал», — приводит слова Сарри пресс-служба УЕФА.