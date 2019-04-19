Анчелотти: игра с «Арсеналом» длилась 30 минут, после гола всё было кончено

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти прокомментировал поражение от «Арсенала» (0:1) во втором матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Игра длилась 30 минут. Было тяжело. «Наполи» создал два хороших момента. Забей, нашли бы выход из трудной ситуации. После того как «Арсенал» забил, всё было кончено, мы опустили голову.

В последнее время «Наполи» не хватает остроты в атаке. Мы действуем медленнее, более предсказуемы, что создаёт проблемы», — цитирует итальянского специалиста Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Напомним, первая игра между командами, которая состоялась неделю назад в Лондоне на стадионе «Эмирейтс», завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Таким образом, «Арсенал» прошёл в следующую стадию турнира, где встретится с «Валенсией». Полуфинальные матчи будут сыграны 2 и 9 мая. В другой паре за право выйти в финал поспорят «Челси» и «Айнтрахт».