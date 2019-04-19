Сарри впервые в карьере вышел в полуфинал еврокубков

В ответном матче 1/4 финала Лиги Европы «Челси» принимал пражскую «Славию». Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев. В первой игре лондонцы одержали победу — 1:0. Таким образом, в полуфинал Лиги Европы вышла команда Маурицио Сарри, а «Славия» покинула турнир.

60-летний итальянский специалист впервые в карьере вышел в полуфинал еврокубков. В 1/2 финала Лиги Европы «Челси» встретится с «Айнтрахтом». В другом полуфинале сыграют «Арсенал» и «Валенсия».

В турнирной таблице чемпионата Англии «Челси» занимает пятое место с 66 очками. Лондонцы провели на матч больше конкурентов.

В составе «Наполи» Сарри дважды становился серебряным призёром чемпионата Италии, ещё раз – бронзовым. Он возглавил «Челси» в июне прошлого года.