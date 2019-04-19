Педро, Костич, Шевчик и Латорре претендуют на звание игрока недели в Лиге Европы

УЕФА назвал имена игроков, претендующих на звание лучшего футболиста по итогам недели в Лиге Европы.

В число претендентов вошли: полузащитник «Челси» Педро Родригес, хавбек «Айнтрахта» Филип Костич, полузащитник «Славии» Петр Шевчик и защитник «Валенсии» Антонио Латорре.

Лига Европы. 1/4 финала

«Челси» — «Славия» — 4:3,

«Айнтрахт» — «Бенфика» — 2:0,

«Наполи» — «Арсенал» — 1:0,

«Валенсия» — «Вильярреал» — 2:0.

Педро стал автором дубля в победной игре со «Славией», ему хватило двух ударов в створ. На счету Костича гол в ворота «Бенфики». В активе Шевчика дубль, а также результативная передача. Латорре открыл счёт в матче с «Вильярреалом».

В полуфинале турнира «Арсенал» встретится с «Валенсией», «Челси» — с «Айнтрахтом».