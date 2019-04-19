Мертенс: не так уж «Арсенал» и силён

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс прокомментировал поражение от «Арсенала» (0:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

«В первые 10-15 минут у нас было несколько хороших моментов открыть счёт, всё могло измениться. Затем мы пропустили. В перерыве говорили о том, что верим в успех, потому что не так уж «Арсенал» и силён. Между нашими командами нет большой разницы – неудачно сыграли в гостях.

Не знаю, чего не хватает «Наполи», чтобы побеждать в еврокубках. Мы хорошо делаем свою работу, болельщики не должны нас критиковать. Вторые в чемпионате, а из Лиги чемпионов вылетели из-за одного гола», — цитирует форварда Italia.

Напомним, первая игра между командами, которая состоялась неделю назад в Лондоне на стадионе «Эмирейтс», завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Таким образом, «Арсенал» прошёл в следующую стадию турнира, где встретится с «Валенсией». Полуфинальные матчи будут сыграны 2 и 9 мая. В другой паре за право выйти в финал поспорят «Челси» и «Айнтрахт».