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Хедира пропустит остаток сезона

Хедира пропустит остаток сезона
Футбол / Италия

Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира пропустит остаток сезона, сообщил игрок в своём «твиттере». Ему предстоит перенести операцию на колене.

«После четырёх месяцев длительной боли в колене я решился на операцию, чтобы полностью вылечиться. Операция состоится через две недели. Моя цель – полностью быть готовым к следующему сезону. Я уже с нетерпением жду этого, чтобы помочь достичь наших целей в следующем году», – отметил полузащитник.

Ранее полузащитник перенёс операцию на сердце, из-за которой пропустил порядка месяца. Из-за различных повреждений Хедира в текущем сезоне провёл только 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами.

«Ювентус» вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала. Туринцы возглавляют турнирную таблицу, опережая идущий вторым «Наполи» на 17 очков.

Хедира перенёс операцию на сердце и пропустит месяц
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