MLS объявила о расширении лиги с 24 до 30 команд

MLS планирует увеличить количество клубов до 30, сообщает официальный сайт лиги. Сейчас в чемпионате выступает 24 команд, предполагается, что добавятся ещё шесть, ранее речь шла о 28 клубах.

В 2020 году MLS пополнят «Интер Майами», президентом которого является Дэвид Бекхэм, и «Нэшвилл», в 2021 – «Остин». Также рассматриваются заявки команд из Сент-Луиса и Сакраменто.

MLS была основана в 1993 году. Сейчас в лиге выступают 21 американский клуб и три канадских. Действующим чемпионом является «Атланта Юнайтед». Рекордсменом по количеству титулов (5) является «Лос-Анджелес Гэлакси».

«Гэлакси» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, набрав 19 очков в восьми матчах. На Востоке первым идёт «Ди-Си Юнайтед» с 14 баллами в семи встречах.