Шевчик: я – давний фанат «Челси», забить два гола – просто мечта

Полузащитник «Славии» Петр Шевчик прокомментировал поражение от «Челси» (3:4) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы. На его счету дубль и результативная передача.

«Это отличный опыт для меня. Я — давний фанат «Челси», моя мечта осуществилась. В первом тайме мы слишком часто теряли мяч, и «Челси» наказывал нас за это. Во втором тайме исправили эту ошибку, стали спокойнее работать с мячом. Мне немного повезло, особенно с голом, забитым с правой ноги. Тем не менее забить два гола «Челси» – это просто мечта», — цитирует Шевчика официальный сайт УЕФА.

Шевчик претендует на звание игрока недели в Лиге Европы.

В первой игре «Челси» одержал победу со счётом 1:0. Таким образом, в полуфинал Лиги Европы вышла команда Маурицио Сарри, а «Славия» покинула турнир.

«Челси» вышел в полуфинал ЛЕ, несмотря на три гола «Славии» в ответной игре