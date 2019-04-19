Вандерсон: нужно постараться взять три очка с «Зенитом»

Полузащитник «Краснодара» Вандерсон поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ с «Зенитом».

«Нам следует полностью сконцентрироваться на предстоящей игре с «Зенитом» и постараться взять в ней три очка. Думаю, что сейчас все матчи для нас как финальные. Мы стараемся бороться за каждое очко. Безусловно, в эти выходные нас ждёт большое и очень важное противостояние, но нужно побеждать в каждом матче, независимо от соперника, это самое главное», — цитируют Вандерсона «Известия».

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 48 очков в 23 встречах. «Краснодар» с 42 баллами – третий. Матч «Краснодар» — «Зенит» состоится завтра, 20 апреля, в Краснодаре, начало – в 21:00 мск. Беспроигрышная серия питерцев составляет шесть игр.