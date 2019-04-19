Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Уфа» — «Арсенал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
11:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Шикунов: игра с «Динамо» будет иметь особое значение

Шикунов: игра с «Динамо» будет иметь особое значение
Футбол / РПЛ

Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов оценил важность предстоящего выездного матча 24-го тура Премьер-Лиги с московским «Динамо».

«Этот матч для нас так же важен, как и любой другой в нынешнем сезоне. Не хочется выделять кого-то из соперников, но, конечно, эта игра будет иметь особое значение с точки зрения турнирных раскладов. В таблице РПЛ такая плотность, что стоит проиграть в двух встречах — и ты уже в зоне стыковых матчей. А выиграешь две игры — и ты в Лиге Европы», — цитируют Шикунова «Известия».

После 23 туров самарская команда занимает в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги 11-е место, имея в активе 27 очков. Бело-голубые, набрав 25 баллов, располагаются на 13-й строчке.

«Крылья Советов» обыграли «Рубин» в матче Премьер-Лиги
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент