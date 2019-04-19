В Англии отец 10-летнего мальчика засудил за расизм клуб, заменивший его сына

Английский клуб «Виннерш Рейнджерс» оштрафован на £ 3 тыс. за расизм и эмоциональное насилие. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным источника, суд принял такое решение по иску отца 10-летнего футболиста команды. Отец ребёнка подал в суд на клуб за то, что его сын был заменён в одном из матчей. Инцидент произошёл в 2018 году в матче предсезонного турнира.

«Прошлым летом команды U10 играли в предсезонном турнире, и тренер заменил этого игрока. Его отец сделал неправильные выводы, так как замены — это только часть игры, тренер лишь хотел дать всем равные возможности и игровое время.



Потеря трёх тысяч фунтов — большой удар для такого клуба, как наш. Для нас важнее всего дети, мы хотим, чтобы они любили играть в футбол. Если нам встречается хороший игрок, это просто бонус для нас. Я уверен, что мы можем оспорить решение суда и вернуть наши деньги", — сказал секретарь клуба Фил Чик.