Полузащитник «Анжи»: приятно встречаться с командой, которая тебя воспитала

Полузащитник «Анжи» Апти Ахъядов рассказал о предстоящем матче с «Ахматом» в 24-м туре Российской Премьер-Лиги. Хавбек является воспитанником грозненского клуба.

«Это кавказское дерби и мне всегда приятно встречаться с командой, которая тебя воспитала. Хочется доказать, себе в первую очередь, на что ты способен и что ты можешь играть на таком высоком уровне. А что касается интереса к матчу, соглашусь, что для болельщиков всегда интересны подобные поединки. А так, готовимся в обычном режиме.

Сразу привык к требованиям Магомеда Адиева, мне позиция латераля более близка и мне нравится играть там. Я и к требованиям Адиева сразу привык, потому что у меня остались некоторые навыки защитника", — цитирует хавбека пресс-служба «Анжи».