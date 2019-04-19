Тренер «Бенфики»: мне кажется, что мы заслуживали выхода в полуфинал Лиги Европы

Главный тренер «Бенфики» Бруну Лаже прокомментировал вылет своей команды из Лиги Европы, к которому привело поражение в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы с «Айнтрахтом» со счётом 0:2.

«Мы сыграли не так сильно, как в первом матче, однако, как мне кажется, заслуживали выхода в следующий раунд. Итоговый счёт равный, но нас подвели голы, пропущенные дома. До первого гола моментов было немного. Мы старались контролировать ход встречи, играли широко. До перерыва оказывать на соперника должное давление не получалось. Во втором тайме мы смотрелись лучше, старались добыть необходимый результат, но, к сожалению, в этом не преуспели», — приводит слова Лаже официальный сайт клуба.

Напомним, что в первом матче «Бенфика» выиграла дома со счётом 4:2. «Айнтрахт» прошёл в полуфинал благодаря правилу выездного гола.