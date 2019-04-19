Кулибали: «Арсенал» забил в первом же моменте, и это очень обидно

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали поделился впечатлениями от ответного четвертьфинального матча Лиги Европы с «Арсеналом». Встреча проходила в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло». Победу в матче со счётом 1:0 одержали «канониры».

«Мы проанализируем свою игру. Мы пытались вывести „Арсенал“ из равновесия, и это было очень сложно. Мы создали шансы забить и не использовали их. На этом уровне, если вы не рискуете, то не прогрессируете. На этом уровне нельзя допускать ошибок, особенно когда счёт 0:2 уже после первого матча. «Арсенал» забил в первом же моменте, и это очень обидно, потому что у нас были шансы усложнить им жизнь», — цитирует защитника Sky Sport Italia.

«Арсенал» прошёл в следующую стадию турнира, где встретится с «Валенсией». Полуфинальные матчи будут сыграны 2 и 9 мая.