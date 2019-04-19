«Челси» установил английский рекорд по числу выигранных матчей в евросезоне

В ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы лондонский «Челси» обыграл пражскую «Славию» со счётом 4:3 и завоевал путёвку в полуфинал.

Эта победа стала 11-й для «Челси» в нынешнем сезоне в еврокубках, что является новым английским рекордом. Об этом сообщает статистический портал OptaJoe в «Твиттере».

Ранее «Челси» обыграл ПАОК (1:0 — на выезде, 4:0 — дома), «Види» (1:0 — дома), БАТЭ (3:1 — дома, 1:0 — на выезде), «Мальмё» (2:1 — на выезде, 3:0 — дома), киевское «Динамо» (3:0 — дома, 5:0 — на выезде) и «Славию» в первом матче (1:0 — на выезде).

В полуфинале Лиги Европы «Челси» сыграет с немецким «Айнтрахтом». Первый матч состоится во Франкфурте 2 мая. Ответная встреча пройдёт в Лондоне 9 мая.