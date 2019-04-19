Карпин: не удивлён, что «Оренбург» так высоко в турнирной таблице

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин, отвечая на вопросы болельщиков, рассказал о предстоящей выездной встрече 24-го тура Премьер-Лиги с «Оренбургом», отметив сильные стороны соперника.

«Говорить, что эта команда отличается от всех, нет. Но „Оренбург“ — очень организованная команда, особенно в обороне, здорово выбегает в контратаку. Боевая команда. Отметил бы заряженность на борьбу и победу. Не удивлён, что „Оренбург“ так высоко в турнирной таблице. То, что команда вышла из ФНЛ и занимает сейчас место в середине турнирной таблицы, набрав 32 очка… Это может вызвать удивление у того, кто не следит за чемпионатом. Кто следит, тот видит, как эта команда играет», — сказал Карпин в интервью клубному телевидению.