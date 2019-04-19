Гендиректор «Крыльев»: вопрос с выплатой Тихонову будет закрыт до конца апреля

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков поделился мнением о ситуации с бывшим главным тренером команды Андреем Тихоновым, которому клуб до сих пор не выплатил задолженность по соглашению о расторжении трудового договора.



«Клуб рассчитается с Андреем Тихоновым, всё идёт в рабочем порядке. На данный момент мы рассчитались с игроками по зарплатам, а Андрей Валерьевич такой же член клуба.



Клуб не заинтересован в том, чтобы уходить в суды. Будьте уверены, что до конца апреля «Крылья» закроют вопрос с выплатами Тихонову и игрокам, с которыми были расторгнуты соглашения», — сказал Шашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Тихонов стал главным тренером «Крыльев Советов» в 2017 году и вывел самарскую команду в Российскую Премьер-Лигу. Специалист покинул пост в октябре 2018 года.