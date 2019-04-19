«Динамо» анонсировало матч с «Крыльями Советов» песней Цоя в исполнении хора

Московское «Динамо» анонсировало матч 24-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» песней Виктора Цоя и группы «Кино» «Стук».

На клубном YouTube-канале «Динамо» опубликовало видео, на котором песню исполнил хор. Ролик называется «Динамо» vs «Крылья Советов» | Место для шага вперёд!"

Напомним, ранее болельщики «Динамо» нанесли надпись «Перемен требуют наши сердца» вместе с клубной эмблемой на стене Цоя в Москве.



Матч «Динамо» — «Крылья Советов» пройдёт завтра, 20 апреля. Начало встречи в 16:30 мск. Матч состоится в Химках на стадионе «Арена Химки».

После 23 туров «Динамо», набрав 25 очков, находится в зоне переходных матчей, занимая 13-е место. «Крылья Советов» (27) — на 11-м месте в таблице.