Московский «Спартак» поздравил одноимённое общество с днём рождения. Сегодня обществу «Спартак» исполнилось 84 года.

19 апреля 1935 года Всесоюзный совет физической культуры утвердил устав ДСО «Спартак». В 1937 году за заслуги в развитии физкультуры и спорта в СССР общество «Спартак» награждено орденом Ленина. В 1996 году ему было присвоено имя его основателя Николая Старостина.



«Поздравляем общество «Спартак» и желаем ему процветания!» — говорится на официальном сайте футбольного клуба.

В 1991 году были учреждены общественные организации — Российское физкультурно-спортивное общество „Спартак“ (РФСО „Спартак“) и Международное физкультурно-спортивное общество „Спартак“ (МФСО „Спартак“).

На территории России физкультурно-спортивную деятельность осуществляет Российское физкультурно-спортивное общество «Спартак» (РФСО «Спартак»). Председатель — Евгений Ловчев.