«Ливерпуль» повысил цены на билеты для болельщиков «Барселоны»

«Ливерпуль» повысил цены на билеты на полуфинальный матч Лиги чемпионов с «Барселоной» для болельщиков испанской команды. Как сообщает официальный сайт английской команды, гостевая квота на выездной матч с «Барселоной» составит 4620 билетов, каждый из которых будет стоить € 119.

«Ливерпуль» принял решение установить такую же цену, а дополнительный доход использует для субсидирования расходов своих фанатов. Таким образом, болельщики английской команды смогут посетить выездной матч с «Барселоной» за € 88.



Ранее аналогичным образом поступил «Манчестер Юнайтед» в четвертьфинальном матче с «Барселоной». Первая встреча между «Ливерпулем» и «Барселоной» состоится 1 мая в Испании, а ответная пройдёт 7 мая в Англии.