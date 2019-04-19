Управляющий кафе: компания заказывала пиво и виски, девушки бегали, как муравьи

Дмитрий Грачёв, управляющий «Кофемании» и свидетель по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказал о конфликте футболистов с чиновником Минпромторга Денисом Паком в кафе.

«Я работаю управляющим ресторана „Кофемания“. Пришёл на работу около 8 часов утра. Пришёл, разделся. Ко мне кто-то из официантов подошёл и сказал: „Диман, у нас Кокорин с Мамаевым сидят“. Прошёл в зал — точно сидят. Судя по камерам наблюдения, их было десять человек, они сидели в самом дальнем зале. Не помню, кто еще там был. Вроде одни — всё-таки это было утро понедельника. Гости приходили, уходили. Пила ли компания алкоголь — не видел, но они точно заказывали пиво и грамм 300 виски.

Пока не начался конфликт, они себя нормально, спокойно. В их поведении ничего такого не было. Когда проходил в туалет, окинул их взглядом. Потом я собирался уходить. Пока застегивал куртку, посмотрел по камерам — а там потасовка. Дал указание менеджеру бежать и разнимать. Сам сбросил куртку, оставил портфель и пошел туда же. Я держал одного парня, но его здесь нет. Он был в черном. Просил их успокоиться. Позади меня был Пак.

Зачем я кого-то держал? Чтобы предотвратить драку. Люди громко разговаривали, была словесная перепалка. Как себя девушки вели? Как муравьи бегали", — передаёт слова Грачёва корреспондент «Чемпионата».