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Соломатин: поспорил с 6-летним учеником на шоколадку, что ЦСКА выиграет у «Локо»

Соломатин: поспорил с 6-летним учеником на шоколадку, что ЦСКА выиграет у «Локо»
Футбол / РПЛ

Бывший защитник «Локомотива» и ЦСКА Андрей Соломатин рассказал о своих ожиданиях от матча 24-го тура чемпионата России между «армейцами» и «железнодорожниками»

«Ощущение пока одно: ЦСКА будет тяжело. «Локомотив» неплох – Сёмин хорошо подготовил команду. Существующая обойма позволяет ему проводить мини-ротацию. А у нас есть игроки, которые значат чуть ли не полкоманды, – Игорь, Влашич, Марио. Без Фернандеса сложновато придётся. Много моментов с точки зрения атаки завязано на нём. Виктору Михайловичу придётся немного поломать голову, как перестроить игру.

После дерби в Химках (я тогда сидел на центральной трибуне или даже на «випах») фаны «Локомотива» писали — видели Соломатина на «армейских» цветах. Мол, хотели подойти, но поняли, что он «конь». У меня в школе занимается мальчик, болельщик «Локомотива». На шоколадку с ним поспорили, кто выиграет в субботу. Ему шесть лет, а он уже кричит мне: «Мы вас порвём!» Посмотрим», — сказал Соломатин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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