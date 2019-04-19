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«Леганес» предложил «Реалу» продлить аренду Лунина

«Леганес» предложил «Реалу» продлить аренду Лунина
Футбол / Испания

Голкипер «Реала» Андрей Лунин, выступающий на правах аренды за «Леганес», может провести в своём нынешнем клубе ещё и следующий сезон, сообщает Marca.

20-летний украинец, несмотря на то что сыграл лишь в трёх матчах Примеры и в двух встречах Кубка Испании, доволен своим положением в клубе. Издание отмечает, что «Леганес» уже попросил «Реал» продлить срок аренды.

«Леганес» пока не смог договориться о продлении контракта с основным голкипером Иваном Куэльяром. В связи с этим именно Лунин может стать первым вратарём команды в следующем сезоне. Ранее в СМИ сообщалось, что наставник «Реала» Зинедин Зидан хочет сделать Лунина вторым голкипером мадридской команды.

Лунин провёл в составе «Леганеса» пять матчей и трижды оставил свои ворота в неприкосновенности.

Куртуа будет первым вратарём «Реала» в следующем сезоне, Лунин — вторым
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