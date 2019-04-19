Медведев — о Z+: на матче с «Краснодаром» программы не будет

Президент «Зенита» Александр Медведев сообщил, что клубный канал Z+ не будет транслировать матч 24-го тура чемпионата России с «Краснодаром».

«На матче с «Краснодаром» Z+ не планируется, потому что мы готовим программу к матчу с ЦСКА. На данный момент проект находится в тестовом режиме, и по итогам данного периода будет принято решение о его продлении либо закрытии. Данный период продлится до конца нынешнего сезона», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Напомним, что первый выпуск Z+ состоялся перед матчем 21-го тура «Спартак» – «Зенит» (1:1). В программе участники неоднократно использовали ненормативную лексику. Следующий выпуск вышел 7 апреля – на матче «Локомотив» – «Зенит» (1:1).