Источник: Роналду не собирается уходить из «Ювентуса»

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду не собирается уходить из команды. Об этом сообщает Football Italia.

По данным источника, информация La Repubblica о желании форварда сменить клуб является ложной. Португалец намерен и дальше выступать за итальянский клуб, с которым его связывает контракт до лета 2022 года.

Ранее сообщалось, что Роналду задумался о смене клуба в связи с вылетом «Ювентуса» из Лиги чемпионов. В 1/4 финала главного европейского клубного турнира итальянский клуб проиграл «Аяксу» (1:1 и 1:2).

34-летний Роналду перешёл в «Ювентус» прошлым летом из «Реала». Сумма трансфера составила € 117 млн. В нынешнем сезоне форвард провёл 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 26 голов и отдал 12 результативных передач.