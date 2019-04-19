Работник кафе: следователь пригрозила, чтобы я отдал тот стул, или закроют кафе

Александр, один из работников «Кофемании», свидетель драки с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в кафе 8 октября, в суде рассказал подробности произошедшего.



«В указанный зал в тот день я не приходил. Как они приходили, я не видел, а когда они уходили, я к тому моменту уже сам ушёл. То же самое касается и Пака. Утром, как правило, гостей немного. Гости подходят к 9 утра. Касаемо сотрудников, то в 8 утра есть 80% от всего штата.

Об инциденте я узнал из новостной ленты. Мне ничего неизвестно про стул. У нас в заведении около 200 стульев, что было именно с этим — я не знаю. Какие повреждения были у этого стула, я тоже не знаю. Следователь мне сказала, чтобы я предоставил стул. Я ей на это ответил, что сделать это сложно, потому что в ресторане их очень много. Она пригрозила, что тогда закроют кафе и изымут всю мебель. Тогда мы пришли в зал, она взяла стул и сказала, что изымает его в рамках следственных действий. Я не воспринял это как угрозу», — передаёт слова работника «Кофемании» корреспондент «Чемпионата».