Полная видеозапись драки с Кокориным и Мамаевым в московском кафе

«РЕН ТВ» опубликовал полную видеозапись драки с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в московском кафе 8 октября 2018 года.

Видео доступно на «Чемпионате».

17 апреля в Мосгорсуде завершилось рассмотрение апелляции футболистов на решение о продлении их ареста на полгода. По итогу слушания суд вынес решение об отклонении апелляции со стороны футболистов. Арест остаётся в силе. Таким образом, молодые люди останутся в СИЗО «Бутырка» до 25 сентября этого года.



Отбывать арест также продолжат и другие фигуранты дела – младший брат Кокорина Кирилл и друг компании Александр Протасовицкий. Все четверо находятся под стражей с 11 октября прошлого года. Тремя днями ранее они стали зачинщиками двух драк в центре Москвы, в ходе которых пострадали три человека.