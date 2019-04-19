Гулиев лишён водительских прав за проезд на красный свет

По решению мирового суда Красносельского района у полузащитника «Спартака» Аяза Гулиева отобрали водительские права. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По данным источника, такое наказание наложено на футболиста за повторный проезд на красный свет. Хавбек настаивал, что он не заметил светофора, но суд не внял его аргументам.

Напомним, 11 апреля стало известно, что Гулиев, пытаясь на своём «Мерседесе» проехать на красный свет светофора, задел на пешеходном переходе мужчину, которым оказался американец. После этого игрок «Спартака» выбежал из машины, догнал пешехода и нанёс ему удар. Затем Гулиев вернулся в автомобиль, но потом снова побежал вслед за американцем, догнал его и начал избивать. В результате второй атаки футболист сломал ему нос.