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Аллегри: Роналду — будущее «Ювентуса»

Аллегри: Роналду — будущее «Ювентуса»
Футбол / Италия

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о важности для команды нападающего Криштиану Роналду.

«Завтра мы должны закрыть вопрос с чемпионством и отпраздновать, так как это цель, к которой мы шли весь сезон. Это отличный сезон. Мы должны принять поражение от „Аякса“, так как уже ничего не можем изменить. Мы должны двигаться дальше и не искать оправданий.

Мы близки к исторической цели и хотим отпраздновать титул завтра. Болельщики должны гордиться командой, которая собирается выиграть восьмое скудетто подряд.

Криштиану провёл прекрасный сезон. Он — будущее «Ювентуса». Роналду отлично играет и сделает то же самое в следующем сезоне», — приводит слова Аллегри официальный сайт клуба.

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