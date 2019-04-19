Аллегри: Роналду — будущее «Ювентуса»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о важности для команды нападающего Криштиану Роналду.

«Завтра мы должны закрыть вопрос с чемпионством и отпраздновать, так как это цель, к которой мы шли весь сезон. Это отличный сезон. Мы должны принять поражение от „Аякса“, так как уже ничего не можем изменить. Мы должны двигаться дальше и не искать оправданий.

Мы близки к исторической цели и хотим отпраздновать титул завтра. Болельщики должны гордиться командой, которая собирается выиграть восьмое скудетто подряд.



Криштиану провёл прекрасный сезон. Он — будущее «Ювентуса». Роналду отлично играет и сделает то же самое в следующем сезоне», — приводит слова Аллегри официальный сайт клуба.