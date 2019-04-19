Хавбек «Хоффенхайма» Демирбай может перейти в «Арсенал» за € 25 млн

«Арсенал» проявляет интерес к полузащитнику «Хоффенхайма» Керему Демирбаю. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным источника, английский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него € 25 млн. Лондонский клуб рассматривает кандидатуру немецкого хавбека в качестве замены полузащитнику Аарону Рэмси, который летом перейдёт в «Ювентус» в статусе свободного агента.

25-летний Демирбай перешёл в «Хоффенхайм» летом 2016 года из «Гамбурга». Сумма трансфера составила € 1,7 млн. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 22 матчах немецкого национального чемпионата (20 — в основном составе), в которых стал автором четырёх забитых мячей, а также отдал шесть результативных передач.