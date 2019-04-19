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Сарри не рад, что «Наполи» вылетел из Лиги Европы

Сарри не рад, что «Наполи» вылетел из Лиги Европы
Футбол / Лига Европы

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри признался, что его расстроила победа «Арсенала» в четвертьфинальном матче Лиги Европы с «Наполи». «Канониры» взяли верх по сумме двух матчей (в первом матче 2:0, во втором — 1:0). Напомним, что Сарри возглавлял итальянский клуб с 2015 по 2018 год.

«Я не рад, что „Наполи“ вылетел. Дело в том, что если бы в финале сошлись „Челси“ и „Наполи“, уверен, я был бы очень счастлив после этого матча», — цитирует Сарри Mirror.

Соперником лондонцев в полуфинале будет «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне. Первые матчи 1/2 финала Лиги Европы команды проведут 2 мая, ответные — 9 мая. Победитель выйдет в финал, который пройдёт 29 мая в Баку на стадионе «Олимпийский».

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