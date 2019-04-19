Диего Коста принёс извинения и вернулся к тренировкам с «Атлетико»

Нападающий «Атлетико» Диего Коста вернулся к тренировкам с командой. Об этом сообщает AS.

По данным источника, футболист принёс извинения и получил разрешение вернуться к тренировочным занятиям. Ранее сообщалось, что форвард отказывается тренироваться с «Атлетико». Причиной демарша Косты стал возможный штраф за восьмиматчевую дисквалификацию в чемпионате Испании за оскорбление арбитра в игре с «Барселоной» (0:2).

Таким образом, Коста может сыграть в гостевом матче 33-го тура Примеры с «Эйбаром», который состоится завтра, 20 апреля.

В нынешнем сезоне 30-летний Коста принял участие в 16 матчах испанского национального чемпионата, в которых стал автором двух забитых мячей, а также отдал две результативные передачи.