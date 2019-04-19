«Монако» потерял Фабрегаса из-за травмы икроножной мышцы

Испанский полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас выбыл из строя из-за травмы. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

У футболиста диагностирована травма икроножной мышцы. Это повреждение он получил в матче 32-го тура чемпионата Франции с «Реймсом» (0:0) и был заменён в первом тайме. Сроки восстановления хавбека не сообщаются. Таким образом, испанец пропустит матч 33-го тура с «ПСЖ», который состоится 21 апреля.

Также в лазарете монегасков находятся полузащитники Вильям Ванкёр, Жорж-Кевин Н’Куду, Виллем Геббельс и нападающий Пьетро Пеллегри.

В нынешнем сезоне 31-летний Фабрегас принял участие в 11 матчах национального французского чемпионата, в которых стал автором одного забитого мяча. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.