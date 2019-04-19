Автором лучшего гола недели в Лиге чемпионов стал Месси

Союз европейских футбольных ассоциаций назвал победителя на лучший гол недели в Лиге чемпионов. Им стал нападающий «Барселоны» Лионель Месси, который отличился в домашнем матче против «Манчестер Юнайтед» (3:0).

Номинантами на лучший гол недели в Лиге чемпионов также были: полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо, автор гола в ворота «Манчестер Юнайтед» (3:0), Давид Нерес («Аякс») – гол в матче с «Ювентусом» (2:1), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») и его мяч, забитый в ворота «Тоттенхэм Хотспур» (4:3).

Голы номинантов можно посмотреть на официальном сайте УЕФА.

Напомним, что ранее Месси был признан лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов. Аргентинский игрок оформил дубль в матче с «Манчестер Юнайтед».