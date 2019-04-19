Клопп: я правда сочувствовал «Манчестер Сити». Мои комплименты «Тоттенхэму»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением об ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм Хотспур» (4:3), по итогам которого в полуфинал турнира вышли «шпоры».



«Это было просто невероятно. Я правда сочувствовал «Сити». Знаю, что некоторые считают, что гол в добавленное время был чистым и без VAR он был бы засчитан, но там действительно был офсайд. В любом случае для судей это был очень непростой эпизод.



Большие комплименты «Тоттенхэму». В начале сезона я говорил, что для них лето выдалось более трудным, чем для других, не потому, что они никого не купили, а потому, что у них было всего две недели отдыха. Забить три гола «Сити» в гостях – конечно, они заслужили выхода в полуфинал. Понятия не имею, скажется ли это на чемпионате. Посмотрим», — цитирует Клоппа Daily Mail.

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