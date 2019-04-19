А. Мамаева: Павел и Кокорин рано встают, поздно приезжают, они очень уставшие

Алана Мамаева, жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказала о сегодняшнем заседании суда, на котором рассматривали дело её мужа и нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

«Суд прошёл как обычно. Не могу оценивать свидетелей, оценивать будет суд. А я просто поддерживаю своего мужа.

Конечно, ему сложно. Как вы ещё думаете? Такие вопросы задаёте. Плюс они рано встают, поздно приезжают, они очень уставшие.

У меня с Павлом свидание в среду, нам дали звонки, хотя в какой-то момент их запретили, а сейчас дали. Всё нормально.

Не думаю, что фрагмент из передачи «Время покажет» включили специально. Просто им нужен был отрывок», — передаёт слова Аланы корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.

Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и друг Александр Протасовицкий пребывают в СИЗО «Бутырка» с 11 октября 2018 года за участие в двух драках в центре Москвы тремя днями ранее. В ходе инцидентов пострадали три человека. Изначально арест был рассчитан до 8 декабря, однако затем суд дважды его продлевал.