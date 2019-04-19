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«Молодёжка» ЦСКА проиграла «Локомотиву», «Краснодар» вырвал ничью у «Зенита»

«Молодёжка» ЦСКА проиграла «Локомотиву», «Краснодар» вырвал ничью у «Зенита»
Футбол / РПЛ

В 24-м туре молодёжного первенства России «Локомотив» принимал ЦСКА. Матч состоялся на стадионе «Сапсан-Арена» в Москве и завершился победой хозяев со счётом 2:0.

«Железнодорожники» вышли вперёд на 26-й минуте благодаря точному удару полузащитника Николая Титкова. В начале второго тайма, на 47-й минуте, нападающий хозяев Тимур Сулейманов удвоил преимущество своей команды и установил окончательный счёт в матче.

ЦСКА, несмотря на поражение, продолжает лидировать в турнирной таблице молодёжного первенства, опережая ближайшего преследователя в лице «Спартака» на 11 очков. «Локомотив» (43) – на седьмом месте. С полной таблицей можно ознакомиться на «Чемпионате».

Россия - Молодёжное первенство. 24-й тур
19 апреля 2019, пятница. 13:00 МСК
Локомотив-мол.
Москва
2 : 0
ЦСКА-мол.
Москва
1:0 – Титков – 26, 2:0 – Сулейманов – 47

В другом матче «молодёжек» «Краснодар» принимал «Зенит». Игра прошла на поле академии «быков» и завершилась со счётом 1:1.

Сине-бело-голубые вышли вперёд на 20-й минуте усилиями полузащитника Андрея Анисимова и вели в счёте вплоть до концовке матча. Уже на 3-й добавленной минуте нападающий хозяев Никита Сергеев отправил мяч в ворота и спас свою команду от поражения.

Россия - Молодёжное первенство. 24-й тур
19 апреля 2019, пятница. 13:00 МСК
Краснодар-мол.
Краснодар
1 : 1
Зенит-мол.
Санкт-Петербург
0:1 – Анисимов – 20, 1:1 – Сергеев – 90+3
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