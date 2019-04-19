«Молодёжка» ЦСКА проиграла «Локомотиву», «Краснодар» вырвал ничью у «Зенита»

В 24-м туре молодёжного первенства России «Локомотив» принимал ЦСКА. Матч состоялся на стадионе «Сапсан-Арена» в Москве и завершился победой хозяев со счётом 2:0.



«Железнодорожники» вышли вперёд на 26-й минуте благодаря точному удару полузащитника Николая Титкова. В начале второго тайма, на 47-й минуте, нападающий хозяев Тимур Сулейманов удвоил преимущество своей команды и установил окончательный счёт в матче.



ЦСКА, несмотря на поражение, продолжает лидировать в турнирной таблице молодёжного первенства, опережая ближайшего преследователя в лице «Спартака» на 11 очков. «Локомотив» (43) – на седьмом месте. С полной таблицей можно ознакомиться на «Чемпионате».

В другом матче «молодёжек» «Краснодар» принимал «Зенит». Игра прошла на поле академии «быков» и завершилась со счётом 1:1.



Сине-бело-голубые вышли вперёд на 20-й минуте усилиями полузащитника Андрея Анисимова и вели в счёте вплоть до концовке матча. Уже на 3-й добавленной минуте нападающий хозяев Никита Сергеев отправил мяч в ворота и спас свою команду от поражения.