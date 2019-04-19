Мамаев: будем ли с Кокориным смотреть матч «Краснодар» — «Зенит»? Не показывают

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев сказал, что не сможет посмотреть вместе с нападающим «Зенита» Александром Кокориным игру их команд в 24-м туре Российской Премьер-Лиги. Оба футболиста с октября 2018 года находятся под стражей в СИЗО из-за участия в двух драках в центре Москвы.

«Хороших вам выходных! Будем ли смотреть матч «Краснодар» — «Зенит»? Не показывают», — передаёт слова Мамаева корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.

«Краснодар» и «Зенит» проведут встречу 24-го тура российского первенства в Краснодаре завтра, 20 апреля, стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу Премьер-Лиги. В активе команды из Санкт-Петербурга 48 очков. «Краснодар» (42) занимает третье место.