Игроки «Краснодара» 2004 г.р. победили «Чертаново» и стали чемпионами России

Футболисты «Краснодара» 2004 года рождения стали триумфаторами финального этапа первенства России, сообщает пресс-служба клуба.



В финальном матче «быки» встречались со сверстниками из «Чертаново» и добились победы со счётом 1:0. Таким образом, краснодарцы переиграли соперников во всех шести встречах.



На групповом этапе «Краснодар» занял первое место в турнирной таблице, опередив «Спартак», курский «Авангард» и академию имени Коноплёва. В плей-офф «быки» оказались сильнее СШОР «Зенит» (3:1) и московского «Локомотива» (1:0).



Основная команда «Краснодара» в настоящий момент занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 23 турах команда набрала 42 очка и уступает лишь «Зениту» (48) и «Локомотиву» (42).

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