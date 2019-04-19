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«Спартак» одолел «Енисей» в матче «молодёжек», «Уфа» проиграла «Арсеналу» — 1:6

«Спартак» одолел «Енисей» в матче «молодёжек», «Уфа» проиграла «Арсеналу» — 1:6
Футбол / РПЛ

В 24-м туре молодёжного первенства России «Спартак» принимал «Енисей». Матч прошёл на поле № 4 академии «Спартак» имени Фёдора Черенкова и завершился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В первом тайме командам не удалось открыть счёт. В начале второй половины встречи, на 51-й минуте, полузащитник Илья Мазуров вывел «Спартак» вперёд, а уже спустя шесть минут нападающий Данила Прошляков удвоил преимущество красно-белых. На 70-й минуте форвард гостей Юрий Марин сократил разрыв в счёте.

«Спартак» после 24 туров занимает второе место в турнирной таблице молодёжного первенства с 47 очками в активе, уступая лишь ЦСКА (58). «Енисей» (25) – 12-й. С полной таблицей можно ознакомиться на «Чемпионате».

Россия - Молодёжное первенство. 24-й тур
19 апреля 2019, пятница. 14:00 МСК
Спартак-мол.
Москва
2 : 1
Енисей-мол.
Красноярск
1:0 – Мазуров – 51, 2:0 – Прошляков – 57, 2:1 – Марин – 70

«Молодёжка» «Уфы» на своём поле потерпела разгромное поражение в матче с тульским «Арсеналом». Встреча прошла на стадионе «Нефтяник» и завершилась со счётом 1:6.

В составе «оружейников» дублями отметились Ярослав Ивакин и Артём Максименко, по мячу на свой счёт записали Сергей Ильин и Даниил Павлов. Хозяева ответили голом Никиты Попова.

Россия - Молодёжное первенство. 24-й тур
19 апреля 2019, пятница. 13:00 МСК
Уфа-мол.
Уфа
1 : 6
Арсенал-мол.
Тула
0:1 – Ивакин – 18, 0:2 – Максименко – 24, 0:3 – Ильин – 35, 1:3 – Попов – 47, 1:4 – Максименко – 57, 1:5 – Ивакин – 73 (пен), 1:6 – Павлов – 87

Результаты других матчей 24-го тура молодёжного первенства:

«Динамо» – «Крылья Советов» – 3:1
«Оренбург» – «Ростов» – 0:1.

Россия - Молодёжное первенство. 24-й тур
19 апреля 2019, пятница. 15:00 МСК
Динамо-мол.
Москва
3 : 1
Крылья Советов-мол.
Самара
1:0 – Тюкавин – 6, 2:0 – Владимиров – 18, 3:0 – Зорин – 39, 3:1 – Новиков – 59
Россия - Молодёжное первенство. 24-й тур
19 апреля 2019, пятница. 12:00 МСК
Оренбург-мол.
Оренбург
0 : 1
Ростов-мол.
Ростов-на-Дону
0:1 – Гогричиани – 51
Удаления: Киреев, 83 – Сухомлинов, 83
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