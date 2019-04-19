«Спартак» одолел «Енисей» в матче «молодёжек», «Уфа» проиграла «Арсеналу» — 1:6

В 24-м туре молодёжного первенства России «Спартак» принимал «Енисей». Матч прошёл на поле № 4 академии «Спартак» имени Фёдора Черенкова и завершился со счётом 2:1 в пользу хозяев.



В первом тайме командам не удалось открыть счёт. В начале второй половины встречи, на 51-й минуте, полузащитник Илья Мазуров вывел «Спартак» вперёд, а уже спустя шесть минут нападающий Данила Прошляков удвоил преимущество красно-белых. На 70-й минуте форвард гостей Юрий Марин сократил разрыв в счёте.



«Спартак» после 24 туров занимает второе место в турнирной таблице молодёжного первенства с 47 очками в активе, уступая лишь ЦСКА (58). «Енисей» (25) – 12-й. С полной таблицей можно ознакомиться на «Чемпионате».

«Молодёжка» «Уфы» на своём поле потерпела разгромное поражение в матче с тульским «Арсеналом». Встреча прошла на стадионе «Нефтяник» и завершилась со счётом 1:6.



В составе «оружейников» дублями отметились Ярослав Ивакин и Артём Максименко, по мячу на свой счёт записали Сергей Ильин и Даниил Павлов. Хозяева ответили голом Никиты Попова.

Результаты других матчей 24-го тура молодёжного первенства:



«Динамо» – «Крылья Советов» – 3:1

«Оренбург» – «Ростов» – 0:1.