«Монако» сыграет с «ПСЖ» с нашивками в поддержку Нотр-Дам-де-Пари

«Монако» на официальном сайте сообщил, что проведёт матч 33-го тура французской Лиги 1 с «ПСЖ» в специальных футболках с нашивками в поддержку собора Парижской Богоматери, который пострадал в результате пожара 15 апреля.

На передней части футболок монегасков будет размещено изображение святой Девоты, покровительницы Монако, а также Нотр-Дама.

После встречи футболки будут переданы епархии Монако и выставлены на продажу. Собранные средства пожертвуют на реконструкцию собора.

Матч «ПСЖ» — «Монако» состоится 21 апреля в Париже на стадионе «Парк де Пренс», стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

«ПСЖ», набрав 81 очко, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, «Монако» (32) занимает 16-е место.