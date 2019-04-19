Зане и Жезус недовольны своим положением и хотят покинуть «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» может лишиться нескольких футболистов в летнее трансферное окно, утверждает Tribal Football со ссылкой на El Chiringuito.



По информации источника, семь или восемь игроков «горожан» недовольны своим положением в команде в нынешнем сезоне и хотят сменить клуб летом. Среди них полузащитник Лерой Зане и нападающий Габриэл Жезус. Оба футболиста считают, что главный тренер Хосеп Гвардиола обделяет их игровым временем, и уверены, что в другом клубе они смогут чаще выходить на поле.



Отмечается, что возможный запрос Зане и Жезуса на трансфер может вызвать аналогичное желание у других игроков «Манчестер Сити», считающих, что Гвардиола продолжит держать их на скамейке запасных.



В нынешнем сезоне 23-летний Зане принял участие в 27 матчах английской Премьер-лиги (20 – в основе), на его счету 9 мячей и 10 результативных передач. 22-летний Жезус провёл 26 встреч (8 – в основе), забил 7 мячей и сделал 3 голевых паса.

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