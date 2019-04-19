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Рэмси пропустит оставшиеся матчи в АПЛ, но может вернуться к финалу Лиги Европы

Рэмси пропустит оставшиеся матчи в АПЛ, но может вернуться к финалу Лиги Европы
Футбол / Лига Европы

Полузащитник лондонского «Арсенала» Аарон Рэмси может пропустить остаток сезона из-за травмы задней поверхности бедра, полученной в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы с «Наполи» (1:0).

Как сообщает Daily Mail, восстановление валлийца займёт примерно три-четыре недели, в связи с чем он, скорее всего, пропустит оставшуюся часть нынешнего розыгрыша английской Премьер-лиги. Тем не менее в стане «канониров» рассчитывают, что хавбек успеет вернуться в строй к финалу Лиги Европы, куда команда может попать по итогам полуфинальных матчей.

Контракт Рэмси с «Арсеналом» истекает по окончании сезона, после чего футболист на правах свободного агента присоединится к «Ювентусу».

В полуфинале Лиги Европы лондонская команда встретится с «Валенсией». Матчи пройдут 2 и 9 мая. Финал турнира состоится 29 мая в Баку.

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